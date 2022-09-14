Karacabey Belediyesi tarafından, ‘Karacabey’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Çağlar Boyunca Karacabey’ sunumu, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Karacabey Belediyesi tarafından, ‘Karacabey’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Çağlar Boyunca Karacabey’ sunumu, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Tarım Şenliği ile başlayan etkinlikler Cumhuriyet Meydanında bir dizi konser ile devam ederken, önceki gün Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi’nde Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin’in ‘Çağlar Boyunca Karacabey’ konulu konferansıyla devam etti. Bir saatlik program boyunca Karacabey’in tarihteki önemine değinen Şahin, Karacabey’le ilgili geçmişten gelen kayıtları değerlendirdi. Etkinliği dinlemeye gelenler arasında; Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Sakıp Yalta, Gençlik Spor İlçe Müdürü Ayhan Sağlam ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

Karacabey ile ilgili tarihi araştırma devam ediyor

Program sonunda Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan sunum gerçekleştiren Şahin’e Karacabey motiflerinden oluşan porselen tabak hediye ederken, Karacabey’in tarihine ışık tutacak bir çalışma grubu kurduklarının müjdesini yineledi. Özkan konuşmasında, “Maalesef bu zamana kadar tarih anlamında Karacabey’de topyekûn bir çalışma yapılmamış. Bizler, kurtuluşun 100. yılı etkinlikleri ile böyle bir çalışma başlattık ve önemli tarih uzmanlarından oluşan bir ekiple Karacabey üzerine tarihi bir araştırmaya koyulduk. Ve en heyecan duyduğumuz kısım ise bunu kısa süre içerisinde bir etnografya galerisi içerisinde halkımızla buluşturmak. Bununla ilgili hem belediye kültür müdürlüğümüz hem de tarih çalışma grubumuz araştırmalarını sürdürüyor” dedi.