Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi tarafından bir alışveriş merkezinde “Geçmişten Bugüne Hilalin Yolculuğu” konulu resim sergisi açıldı.

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi tarafından bir alışveriş merkezinde “Geçmişten Bugüne Hilalin Yolculuğu” konulu resim sergisi açıldı.

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi tarafından bir alışveriş merkezinde “Geçmişten Bugüne Hilalin Yolculuğu” konulu resim sergisi düzenlendi. Serginin açılışına Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile davetliler katıldı.

Serginin açılışında konuşan Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, Ekim ayının kızılay için çok önemli iki günü içinde barındırdığını belirterek, “Birincisi Cumhuriyetimizin kuruluşu, ikincisi Kızılay haftamız. Cumhuriyetimizin üzerinden 99 yıl geçti, bizde 154 yaşında Osmanlı’dan Cumhuriyet’e tevarüs eden bir kurumuz. Kızılayımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan cumhuriyetimizin 1924’de ilk kutlamasında yer almıştır, necip milletimizin merhametinden, yardımseverliğinden, kardeşlik ve iyilik duygularından beslenen, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında insani yardım kuruluşlarına model olan bir kurumun gönüllüsü olmanın, ülkemize milletimize ve ihtiyaç sahibi kişilere hizmetkar olmanın verdiği duyguları onuru ve mutluğu her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutladığımız Kızılay Haftası’nda coşku ile yaşıyoruz. Kızılayımız, Cumhuriyet Bayramıyla başlayan Kızılay Haftamız; uluslararası yardımlar, sosyal hizmetler, sağlık hizmetleri vb. birçok faaliyet alanımızı ilimize anlatabilme imkanı sunuyor olmanın yanı sıra, Kızılaycılık bilincini yaymak için de son derece önemli bir zemin oluşturuyor” dedi.

Kızılayın 154 yıldır vatan sevgisini tüm dünyaya taşıdığını söyleyen Tavil, “154 yıldır vatan sevgisini tüm dünyaya taşıyan Kızılay’ımızın bu Kızılay Haftası’nda da iyiliği hayatın her alanına taşımak ve sürekliliği sağlamak için, özellikle gençlerimize Kızılaycılık ruhu ve bilincini aktarmak adına gerçekleştirdiğimiz her faaliyeti önemsiyoruz. Önemsiyoruz; Çünkü davamız var, davamız iyilik davası, düsturumuz bir kişiyi bile geride bırakmamaktır. Başarıya olan inancımız tamdır, sebebi ise 154 yıldır olduğu gibi geriden gelen bayrağı ileriye taşıyacak gençlerimizin ve gençliğimizin olmasıdır. Bu bağlamda genç yaşlarında bu harekete gönül veren, vaktini ve emeğini Kızılay ve ihtiyaç sahibi için harcayan her gencimizi ve gönüllümüzü yürekten kutluyorum. Siz var olduğunuz sürece Kızılaycılık her daim yaşının verdiği bilgelikle beraber genç kalacaktır” diye konuştu.

Kızılay olarak yardımca ihtiyacı olmayan bir Kastamonu’yu inşaa etme gayreti içerisinde olduklarını belirten Tavil, “Kastamonu İl Başkanlığı olarak, yardıma ihtiyacı olmayan bir Kastamonu’nun inşasına hizmet etme gayesiyle afetzedelere, yoksullara, engellilere, özetle toplumun her kesimine din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın el uzattık, uzatıyoruz. Türkiye ismini kullanan bir kurum olmanın verdiği gurur ve bilinç ile ülkemize ve bayrağımıza duyduğumuz derin bağlılığı da gelecek kuşaklara aktaracak ve yarını inşa etme gayretimizi devam ettireceğiz. İnsan ıstırabını ve gözyaşını dindirmeye son ihtiyaç sahibi kişiye ulaşmaya azmetmiş teşkilatımızla, gönüllülerimizle var gücümüzle çalışacağız, bunu yaparken de Kızılayımızın güçlenmesi, hizmetlerimizin çeşitlenmesi adına plan ve projelere de ciddi mesai harcayacağız, bununla beraber yakın zamanda hayata geçireceğimiz çok güzel projelerimizin de olduğunu buradan duyurmak istiyorum. Buradan da birçok güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kızılay Genel Müdürlüğümüzün destekleri ile Kastamonu Kızılay il Başkanlığı araç parkımıza 0 kilometre Transit panelvan kamyoneti kazandırmış bulunuyoruz, bu aracımız sayesinde daha rahat ve hızlı bir şekilde afetlerde ve rutinde dağıtım faaliyetlerinde bulunabileceğiz” şeklinde konuştu.

Türk milletinin Cumhuriyet Bayramını ve Kızılay Haftasını kutladığını söyleyen Tavil, şöyle konuştu: “Resim sergimizde yer alan kareler iyiliğin ve merhametin milyonlarca cansız anılarından sadece bir kaçı, bizim arşivlere sığmayan iyilik hikayelerimiz var. Bu gün aramızda genç sanatçı kardeşlerimiz var, yürekleriyle fırçalarının ve kalemlerinin dilleriyle kızılayımızı anlattılar kendilerine çok teşekkür ediyorum, onları yetiştiren öğretmenlerini ve ailelerini de yürekten kutluyorum. Bir yarışma olsa da her birini birinci kabul ediyorum. Kızılay’a, Kızılay Hareketine gönül vermiş ve Kızılaycılık ruhunu taşıyan yol arkadaşlarımız başta olmak üzere, tüm Türk milletinin Cumhuriyet Bayramını ve Kızılay Haftasını kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimize, gazilerimize Allahtan rahmet diliyorum, Kızılayımıza ve ülkemize hizmeti geçmiş vefat etmiş olanlara Allahtan rahmet, sağ olanlara da minnet ve şükranlarımı sunar, resim sergimize teşrifleriniz için Kızılay ailemiz adına en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum”

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Ardından davetliler, sergiyi gezerek fotoğraflar hakkında bilgi aldı.