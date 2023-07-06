Giresun’un Güce ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Yakup Çukur, köyünde atalarından kalma serenderi müzeye dönüştürdü.

İlçenin Boncukçukuru köyünde yaşayan Yakup Çukur, atalarından kalma tarımda, arıcılıkta kullanılan aletler ve kişisel eşyaları yaklaşık 150 yıllık serenderde sergiliyor.

Antika eşyaların yer aldığı müzenin ilgi odağı olduğunu belirten Çukur, geçmişi geleceğe taşımak için yola çıktıklarını ifade ederek, “Her ne kadar bu köyde doğup büyüsek de gurbetçi olarak yaşıyoruz. Yaz dönemlerinde memlekete izne geliyoruz. Her geldiğimizde köyümüzün değerlerinin biraz daha kaybolduğunu görmek bizi üzüyor.Ben de köyümüzün geçmişini genç kuşaklara aktarmak, tanıtmak ve farkındalık oluşturmak adına böyle bir aile müzesi oluşturmaya karar verdim. Müze olarak serenderi seçmemdeki amaç ise, zaten serender tek başına bir değer benim bildiğim en az 150 yıllık çivisiz kütüklerden yapılmış bir tarihi değere sahiptir. Oldukça da ilgi görüyor günlük onlarca ziyaretçisi oluyor” dedi.

Müzede 50 ila 200 yıllık eşya ve aletler sergileniyor

Aile müzesinde yer alan objelerle ilgili de bilgi veren Çukur, “Köyümüz geçmişte tarımla, hayvancılıkla, arıcılıkla ve geçmişte ihtiyaç duyulan eşyaların zanaatını yaparak geçimlerini sağlamış bir köydür. Burada da bunlara ait eşyalar ve aletler yer almaktadır. Tamamı kendi atalarımıza ait olan en az 50 ila en fazla 200 yıllık objeler bulunmaktadır. Bir tarafta atalarımızın hatırasını yaşatırken, diğer tarafta köyümüzün geçmişe ait hafızasını canlı tutuyoruz. Gerek köyümüzden gelip geçenlerin, gerekse de köyümüze gelen gurbetçilerin ziyaret ettiği bir müze haline dönüştü. Amacımız köyümüzdeki değerlerimizi, Çepnilerin ilk yerleşim yerlerinden biri olan Çukurköy köyünün bu tür hikayelerini gelecek nesillere aktarmaktır. Birçok insanın hurda olarak değerlendirdiği şeyler aslında çok değerli objelerdir. Bugün bu objeler müzelik ama geçmişte atalarımızın geçimlerini sağladıkları el aletleriydi. Bu yüzden buradaki her obje ziyaretçileri geçmişe yolculuğa çıkartıyor” diye konuştu.