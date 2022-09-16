Hakkari’nin Geçitli köyünde yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 9 yakınını kaybeden Cahit Erol, her yıl mezarlıkta yaptığı anma programının 12. yıl dönümünü hastanede geçirdi.

Hakkari’nin Geçitli köyünde yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 9 yakınını kaybeden Cahit Erol, her yıl mezarlıkta yaptığı anma programının 12. yıl dönümünü hastanede geçirdi.

Hakkari’nin Geçitli köyünde 16 Eylül 2010 tarihinde kent merkezine gelmekte olan Erol Aydın yönetimindeki 65 EN 341 plakalı köy minibüsü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 9 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Olayda yaşamını yitiren akrabaları için her yıl mezarlıkta anma etkinliği düzenleyen Cahit Erol, patlamanın 12’nci yılında, oğlu Aydın Erol ile akrabaları Cane Dayan, Semiha Dayan, Eşref Gür, Şirin Kurt, Raife Çiftçi, Enes Erol, Abuzeyt İdem ve Nurullah Umut Çiftçi için hastanede anma programı düzenledi.

Van’daki bir hastanede ameliyat olan Cahit Erol, olayda oğlu ve yeğeni başta olmak üzere 9 yakınını kaybettiğini ifade ederek, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Aradan 12 yıl geçmesine rağmen yaşadıkları acının tazeliğini koruduğunu dile getiren Erol, “Acımızı diri tutan yegane sebep adaletsizliktir. Olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen faillerin kim olduğunu öğrenemedik. Bize verilen tazminatlarla hukuki süreç geçen yıl kapatıldı. Bende olayın üstü kapatılmasın diye her yıl mezarlıkta anma töreni düzenliyordum. Fakat patlamanın yıl dönümünde sağlık sorunlarım baş gösterdi. Van ilinde ameliyata alındım. Fakat bunu bilsinler, yaşadığım sürece failler ortaya çıkarılana kadar anma törenine devam edeceğim” diye konuştu.