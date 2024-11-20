Erzincan’da Geçit Yerleşkesi Dönel Kavşağında başlatılan yenileme çalışmalarından sona gelindi.

Erzincan Belediyesi Başkan Yardımcısı İkram Çamur ve Zabıta Müdürü Mehmet Polat’ında katılımları ile belediyemiz zabıta müdürlüğü ve trafik polisleri tarafından, kavşakta yapılan uygulamada sürücülere dağıtılan Dönel Kavşak Kullanım Rehberi ile kavşağın doğru kullanımı hakkında sürücülere bilgiler verildi.

Şehrin ihtiyaç duyulan noktalarında da benzer iyileştirme çalışmaları yapılarak vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşaması için tüm imkânlar seferber edilmekte.

Yapılan çalışmalar ile şehrin genel trafik düzenine büyük katkı sağlayacak ve günlük yaşamı daha verimli hale getirecek. Yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından, Geçit Yerleşkesi kavşağı daha modern ve güvenli bir hale gelecek.

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Polat yapılan çalışma hakkında şu bilgileri verdi;

“ Bu alanda 2 yıllık süre içerisinde yapılan istatistiklerde, tarafımıza gelen şikâyetlerde, taleplerde sürekli olarak kazalar olduğu, emniyet kayıtlarında da mevcuttur. Biz de bunun neticesinde Belediye Başkanımız Bekir Aksun’un bize verdiği talimat üzerine yaptığımız araştırmalar sonucunda buraya ışıksız bir dönel kavşak projesi hazırladık. Bu projeyi hazırlarken ülkemizde ve yurt dışında yapılan araştırmalarda kaza riski daha düşük olan daha güvenli ışıksız bir kavşak çalışmamızı faaliyete geçirdik şuanda da sonuçlanmak üzere.

Burada göbekteki kavşak bizim Erzincan’daki mevcut ışıklı kavşaklardaki göbeklerden daha büyüktür. Buradaki amaç araçların göbeğe girerken hızlarını azaltmaları ve göbek içerisinde daha kontrollü bir şekilde dönebilmelerini sağlamaktır.

Burası ışıksız bir kavşak, burada sürücülerimizi bilgilendirmek için trafik ekipleri ile birlikte kavşak kullanım rehberi dağıtıyoruz, göbeğe giren araçlarımızın göbek içerisindeki sürücülere yol vermesi gerektiğini bilgi olarak kendilerine aktardık.

Kavşak girişlerinde yükseltilmiş yaya geçitleri olacak, bununla araçlarımızın hızlarını da yavaşlatmış olacağız. Kavşakta çalışmalarımız bitmek üzere önümüzdeki hafta tamamlanmış olacak. Göbek girişlerindeki sürücülerimiz göbek içerisinde hareket eden araçlara yol vermek zorunda.

Özellikle bu kavşağın yapımında bize talimat veren Belediye Başkanımıza, projeyi hazırlayan mühendislerimize, teknik ekibimize, emniyet mensubu arkadaşlarımıza, fen işleri müdürlüğü ekiplerimize, park bahçe müdürlüğü ekiplerimize, sinyalizasyon ve trafik ekiplerimize teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum”