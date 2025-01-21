Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, sanayi esnafının daha modern ve afete dayanıklı alanlarda ticaretini sürdürebilmesi için yapılan yatırımları ve çözüm önerilerini açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, sanayi esnafına yönelik önemli bir toplantı düzenleyerek, Malatya’nın ekonomisini güçlendirmeye yönelik planları paylaştı. Toplantıda, Altay Kışlası yanındaki yeni sanayi alanının tahsisi ve gelecekteki ticari yatırımlar üzerine görüşmeler yapıldı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya’nın sanayi altyapısının güçlendirilmesi için belediye olarak her türlü desteği verdiklerini belirtti. Geçit, Altay Kışlası alanında yapımı süren 714 iş yeri ve diğer yeni sanayi bölgeleriyle esnafın modern ve afete dayanıklı alanlarda ticaretini sürdürebileceğini ifade etti. Ayrıca, sanayi esnafının mağduriyetine asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Geçit, deprem sonrası dükkanlarını açan esnafa teşekkür etti ve sorunların çözülmesi için her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

Başkan Geçit, “Esnaflarımızın mağduriyetlerini gidermek için devletin büyük destekleriyle yerel yönetim olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Tüm adımları ortak akıl çerçevesinde atacağız ve esnaflarımızın haklarını koruyacağız” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, "Şehrimizin yeniden ayağa kalkması için durmaksızın çalışıyoruz. Esnafımıza modern iş yerleri sunmak ve yaşadıkları mağduriyetlere kalıcı çözümler getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Er, deprem felaketine rağmen ticaretini sürdüren esnafa örnek bir davranış sergilediklerini ve bunun ahilik kültürünün bir yansıması olduğunu belirtti.