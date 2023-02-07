Depremler sonrası başlatılan yardım kampanyalarında Türkiye’nin her yerinden toplanan insani yardım, yemek ve iş makinası yüklü tırlar, bölgeye ulaşmak için Konya’dan geçerek depremzedelere ulaşmak üzere yollarına devam ediyor.

Depremler sonrası başlatılan yardım kampanyalarında Türkiye’nin her yerinden toplanan insani yardım, yemek ve iş makinası yüklü tırlar, bölgeye ulaşmak için Konya’dan geçerek depremzedelere ulaşmak üzere yollarına devam ediyor.

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası Türkiye’nin dört bir tarafında depremzedeler için insani yardım malzemeleri hazırlanıyor. Birçok ilde şiddetli olarak hissedilen deprem için hazırlanan yardım paketleri, yemek, iş makinaları, tırlarla gece gündüz bölgeye taşınıyor. Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde bulunan illerde hazırlanarak yüklenen araçlar, aralıksız olarak Konya’dan geçiş yapıyor.

Depremzedelere toplanan yardımları ulaştırmak için yola çıkan Sefer Demir, “Nasip olursa Hatay’a gidiyoruz. Yardım için o bölgeye gidiyoruz. Araçta bulunan yardımları Akşehir ilçesinin halkı topladı, belediye çalışanları topladı. Araçta yiyecek, içecek, giyecek, ayakkabı, kazak gibi malzemeler var. Nasip olursa inşallah ulaştıracağız. Ben kendim çok duyguluyum, oradaki insanlara yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Depremzedelere yemek yapmaya gittiğini söyleyen Ahmet Alparslan, “Uşak’ın Banaz ilçesinden geliyoruz, Hatay bölgesine gidiyoruz. Biz oraya çorba, pilav yapmaya gidiyoruz. Yardım etmek mutluluk veriyor” şeklinde konuştu.

Deprem bölgesine giden Ali Yıldırım, “Gaziantep’e gidiyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için konteyner taşıyoruz. Biz de çok üzgünüz, benim ailem de şu an Şanlıurfa’da. Onlar da bu üzüntüyü yaşıyor” diye konuştu.