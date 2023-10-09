Rize’nin Ardeşen ilçesinde 9 yıl önce trafik kazası geçiren Selçuk Saral, 4,5 ay boyunca hastanede tedavi gördü. Kazanın ardından hayatı değişen Saral, 191 kiloya kadar ulaştı. Obezite nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Saral, tedavinin ardından hem tekerlekli sandalyeden kurtuldu hem de 2 ayda 32 kilo verdi.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Selçuk Saral (50), 2014 yılında trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından hastanede 4,5 ay tedavi gören Selçuk Saral, bu sürece kilo almaya başladı. 9 yılda 191 kiloya çıkan Saral, günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Tekerlekli sandalyeye bağlı bir yaşam sürdüren Selçuk Saral, obeziteden kurtulmak için Medical Park Karadeniz Hastanesi’ne başvurdu. Şeker nedeniyle vücudunda yaraların da çıktığı Saral, Genel Cerrahi Op. Dr. Serkan Tayar’ın kapalı yöntemle gerçekleştirdiği başarılı ameliyat sonucu tekrar sağlığına kavuştu.

2 ay içerisinde 32 kilo veren Selçuk Saral’ın tedavisi ile ilgili bilgiler veren Medical Park Karadeniz Hastanesi Genel Cerrahi Op. Dr. Serkan Tayar, obezitenin bir halk sağlığı problemi olduğunu belirterek, “Vücut kitle indeksi 70 olan, 191 kilo olan bir hastamız. Gerçekten kilo nedeniyle tüm yaşamı kararmış. Tekerlekli sandalye mahkum. Şeker nedeniyle vücudunda yaralar çıkmış bir hasta. Yaklaşık 2 aylık sürecin ardından kontrole geldi. 32 kilo verdi ve yürüyerek içeriye girdi. Bizim en çok sevindiğimiz şeylerden bir tanesi buydu. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan birisi 2 ayda yürümeye başladı. Bu işlemin daha başında. Şu anda şeker değeri 6’lara kadar düştü. Vücudundaki yaralar kapandı. Obezite gerçekten çok sistemik hastalıklara yol açabilir. Bu bir halk sağlığı problemi. Obez hastaların iş işten geçmeden bir an önce tedavilerine başlamaları gerekiyor. Günümüzde kapalı ameliyatların gelişmesiyle çok kısa sürede çok güzel sonuçlar alabildiğimiz bir hasta grubu oldu. Obeziteyi insanların kanser gibi düşünüp, gerçekten insan vücudunu etkileyip yaşam süresini kısaltıp bununla ilgili radikal gerçekçi olaylara bakarak bir an önce tedavi olmalarını öneriyorum. 2-3 yıl önce insanların kafasında çok daha fazla tedirginlik vardı ama insanlar artık sonuçların çok daha iyi olduğunu gördükçe ameliyat sürelerinin kısa, hastanede yatış sürelerinin kısa olduğunu ve çok kısa sürede sonuç aldıklarını görünce bakış değişmeye başladı. İyi kurumlar ve merkezlerde çok daha güzel sonuçlarla hastalarımız sağlıklarına kavuşabilmektedirler” dedi.

“Eve mahkum bir insandım, 50 yaşından sonra tekrar gençleşmeye başladım”

Trafik kazasından sonra kilo almaya başladığını kaydeden Selçuk Saral (50) ise, “Bir trafik kazası geçirdim. Ondan sonraki süreçte aşırı derecede kilo almaya başladım. Eve mahkum bir insandım. Tekerlekli sandalyeye mahkum kaldım. Yürüyemiyordum. Evden bile çıkamıyordum. Obeziteden kurtulmaya çalışmak için araştırmaya başladım. Yakın bir yerde ve iyi bir doktorda tedavi görmek istedim. Serkan hocamı buldum. Tedavi sürecinden sonra hayatım değişti. Hastaneye tekerlekli sandalye ile gelmiştim. Artık rahat rahat yürüyebiliyorum. Eskiden evden çıkmıyordum, şimdi babam benden şikayetçi oldu, evde durmuyorum. Gençlik hayatıma dönmeye başladım. 50 yaşından sonra tekrar gençleşmeye başladım. Obezite hastaların bir an önce tedavi olmaları gerekiyor. Benim bir arkadaşım daha var. Onu da buraya getireceğim. Herkese bu tedaviyi öneriyorum. Kilonun sonu ölüm. Artık günlük yaşantımda dışarıya çıkabiliyorum. Her türlü ihtiyacımı kendim karşılayabiliyorum” ifadelerini kullandı.