Kastamonu’nun Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 15 gün önce geçirdiği kaza sonrası koltuk değnekleri ile mesaiye başlayarak çalışmaları inceledi.

Kastamonu’nun Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yaklaşık 15 gün önce bağ evinde geçirmiş olduğu talihsiz kaza sonrası başında ve ayağında meydana gelen kırık ve yaralanmalar sebebiyle yaralanmıştı. Tedavi süreci tamamlanan Başkan Kavaklıgil, evinde geçirdiği istirahat sürecinde çalışmaları takip etmeye devam ederken, koltuk değnekleri ile yürütülen projeleri yerinde inceledi. Başkan Kavaklıgil, Çatma Mahallesi’nde yapılması planlanan çocuk parkının hafriyat çalışmaları hakkında ekiplerden bilgiler aldı.

Başkan Volkan Kavaklıgil yaptığı açıklamada, "Üretken belediyecilik anlayışımız çerçevesinde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Yaşamış olduğumuz talihsiz bir kaza sonrası kısa süreli sahalardan uzak kalsam da başkan yardımcımız ve belediye ekibimiz devam eden projelerimize aksatmadan çalışmalara devam etti. İnşallah en kısa zamanda ilçemizde devam eden projelere hız vererek hepsini tamamlayız halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.