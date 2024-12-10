Odunpazarı Belediyesi sokak müzisyeni olan ve geçirdiği trafik kazası sonucu geçici hafıza kaybı yaşadığı için yaklaşık 6 yıl hiç gitar çalamayan Memet Tevfik Çimen, adeta geçmişine yeniden döndüğü Eskişehir’deki Atlıhan’da, yerli ve yabancı turistleri sanatıyla buluşturuyor.

Memet Tevfik Çimen 60 yaşında olduğunu söyleyerek, yaklaşık 10 yaşından beri gitar çaldığını dile getirdi. “İlkokul terk biriyim ama kendimi her zaman müzikle geliştirdim” diyen Çimen, müziğini yıllar içerisinde Türkiye’nin pek çok farklı noktasında icra ettiğini ifade etti. Geçirdiği bir trafik kazası sonrası 2008 yılından sonra uzun bir süre gitar çalamadığını ve iyileşme sürecinde tavsiyeler üzerine Eskişehir’e taşındığını aktardı. Çimen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık 13 yıldan beri buradayım. Daha öncesinde Antalya’daydım. Antalya ve Didim arasındaki tatil köylerinde, antik tiyatro ve resitallerde ve turistik tesislerin amfi tiyatrolarında gitarımla müzik yapıyordum. Tabii ki para kazandım, öyle olunca da heves ettim kendime bir motosiklet aldım. O motosikletle Antalya-Muğla karayolunda kaza yaptım. Kazada aldığım hasarlar neticesinde yaklaşık 6 yıl hiç gitar çalamadım. Geçici hafıza kaybı yaşadım, geçmişimle ilgili birçok şeyi net hatırlayamıyordum. Aynı şekilde müziğime de yansıdı bu durum.”

Geçirdiği kazadan sonra iyileşmek için Eskişehir’e geldi, şimdi herkes tarafından tanınıp seviliyor

Çimen, Eskişehir’e gelme hikâyesini ise şu sözlerle anlattı:

“Kaza sonrası bana Eskişehir tavsiye edildi, buranın nem oranı düşük olduğu için havasının suyunun bana iyi geleceği söylendi. Sonrasında buraya yerleştim. Bir yandan da yaşamımı idame ettirebilmek için bir gelir elde etmem gerekiyordu. Öyle olunca burada sokak müzisyenliğine başladım. Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Kent Konseyi bana bu noktayı tavsiye etti. Ben de yaklaşık 12 yıldır buradayım ve o zamandan beri yerel ve uluslararası turizme hizmet ediyorum. Buraya Türkiye’nin her yerinden insanlar geliyor.”

“Halkıma gitar kültürünün bir sunumunu yapıyorum, çocuklar hedef noktam”

Çimen, gitarın ve gitar müziğinin her yönüyle insana hitap ettiğine dikkat çekerek, “Burada, halkıma gitar kültürünün bir sunumunu yapıyorum aslında. Özellikle çocuklar hedef noktam. Mutlaka gitarıma dokunuyorlar, ilgilerini çekiyor. Çocuklarla ilgili parçalar da çalıştım, yeri geldiğinde onları da icra ediyorum. Eskişehirliler bana sahip çıkıyor. Gitar, benim vücudumun bir parçası adeta. Tel kısmı sanki kafanızda başlıyor ve gövdesi de sanki kalbinize yaslanıyormuş gibi bir bütün. Gitar, beyin ve aklı birleştiren bir müzik aleti” şeklinde konuştu.