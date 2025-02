Aydın’ın Efeler ilçesindeki polisevinde görevli polis memuru Mazlum Can geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybederken, Can için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, polis memuru Mazlum Can (50) sabah saatlerinde istirahatte olduğu evinde aniden rahatsızlandı. Ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen ve hastanede doktorların müdahalede bulunduğu Can, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Can’ın ölüm haberini alan ailesi ve mesai arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenleri yasa boğuldu. Hayatını kaybeden Can için Aydın Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Aydın Valisi Yakup Canbolat, Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir’in yanı sıra polisin ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Törenin ardından polis memuru Can’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ankara’ya uğurlandı.