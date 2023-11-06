Depremin vurduğu Hatay’da 2 geçici yaşam merkezine AFAD tarafından Kur’an kursu ve ana sınıfı kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da depremzede vatandaşlar için çok sayıda konteyner kentlerden oluşan geçici yaşam merkezleri kurulmuştu. AFAD, geçici yaşam merkezlerinde yaşam kalitesi artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AFAD, İskenderun ve Antakya ilçelerinde bulunan 2 konteyner kente 4-6 yaş kuran kursu ve ana sınıfı kurdu. Sevgi, paylaşma, sorumluluk, doğruluk, vatan, bayrak gibi değerler eğitiminin yapılacağı kurslarda minikler, çeşitli eğitimler alacak. Konteyner ana sınıflarının açılışları hazırlıkların tamamlanmasıyla önümüzdeki günlerde yapılacak.