Bazı basın yayın organlarında ortaya atılan, "Türk vatandaşı hastalardan sonra gelmelerine rağmen, geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor" iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Geçici koruma statüsündeki Suriyelilere hastanelerde öncelik verildiği iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın, Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Konulu Genelgesinde yer alan durumlar haricinde, kimseyi öncelik verilmesi söz konusu olmadığının altı çizildi.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlendiğinin kaydedildiği açıklamada, ilgili gruplar tek tek bir kez daha duyuruldu. Başkanlık, kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesini istedi.