İzmir Büyükşehir Belediyesi, Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevi’nin misafirlerini Gümüldür Orman Kampı’nda ağırladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevi’nin misafirlerini Gümüldür Orman Kampı’nda ağırladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Örnekköy’deki Müyesser Turfan Geçici Erkek Konukevi’nin sakinleri için günübirlik tatil düzenledi. Gümüldür Orman Kampı’ndaki etkinlikte denize giren vatandaşlar, keyifli bir gün geçirdi. Müyesser Turfan Geçici Konukevi’ne barınacak yeri olmayan, 18-59 yaş aralığındaki erkekler kabul ediliyor. Burada misafirlerin sağlık kontrolleri yapılıyor. Evsizler; yaşları, fiziksel ve ruhsal halleri de göz önüne alınarak 3 aya kadar hizmet alabiliyor. Muhtaç, yaşlı ve engelli bireyler bakım merkezlerine yerleştirilene kadar bu süre uzatılabiliyor.