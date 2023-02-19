Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile birlikte Karacasu Geçici Konaklama Merkezi konteyner kurulum alanında incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile birlikte Karacasu Geçici Konaklama Merkezi konteyner kurulum alanında incelemelerde bulundu.

7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve depremden etkilenen diğer illerde devlet millet el ele büyük bir fedakârlık ve özveri ile depremin yaralarını sarma çalışmalarını sürdürüyor. Depremin ilk gününden bu yana Kayseri ve Kahramanmaraş arasında mekik dokuyarak Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin çalışmalarını koordine eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile birlikte Karacasu Geçici Konaklama Merkezi konteyner kurulum alanında incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, devlet ve milletin kenetlendiğini vurgulayarak, “Devlet-Millet kenetlendik, Kahramanmaraş’ı yeniden inşa ve ihya çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’ta depremin yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ettiklerini belirten Büyükkılıç, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun koordinatörlüğünde Kahramanmaraş’ta depremin yaralarını el birliğiyle, hep birlikte sarıyoruz. Kahramanmaraş’ta, Karacasu Geçici Konaklama Merkezi Konteyner Alanı kurulum çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.