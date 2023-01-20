Fatsa belediyesinde yeni kurulan veteriner işleri müdürlüğü geçici hayvan barınağı konusunda alan arama çalışması yapıyor.

Fatsa belediyesinde yeni kurulan veteriner işleri müdürlüğü geçici hayvan barınağı konusunda alan arama çalışması yapıyor.

Barınak şartlarını sağlayacak uygun arazi çalışmaları yaptıklarını belirten Fatsa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ebru Biçim, “ Şu anki ilk işimiz barınak şartlarını sağlayacak uygun arazi bulmak. İlk olarak baktığımızı iki arazi barınak şartlarını karşılamamıştı. Yeni bulunan arazimizde yapılan incelemeler şuan için olumlu. Resmi kuruluşlarında onay vermesiyle, inşallah hızlı bir şekilde projemizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Can dostlarımıza yeşili bol bir yaşam alanı vermek istiyoruz

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin gerekli birimleriyle hareket ederek geçici hayvan barınağını hızlı bir şekilde yapmak istediklerini söyleyen Fatsa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ebru Biçim, ”İlgili kanun ve yönetmelikler gereği belediyemizin görevleri arasında yer alan ve son yıllarda ihtiyaç haline gelen hayvan barınağının yapılması için çalışmalara başladık. Geçici bakımevi projesi; karantina bölümü, hasta bakım bölümü, yavrulu anne bölümü, hayvan müşahede bölümü, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı mutfak bölümü, muayene odası, ameliyat odası, işçi odası, duş, depo, veteriner hekim odası, idare odası ve yeşil alanlardan oluşacaktır. Bir barınak havasından ziyade can dostlarımıza yeşili bol bir yaşam alanı vermek istiyoruz” diye konuştu.

Kısırlaştırma süreci çok önemli.

Kısırlaştırma sürecinin önemli olduğunu kaydeden Ebru Biçim, “Geçici hayvan barınağında ilk yıl imkanlarımız dahilinde haftada 50-70 arası köpek kısırlaştırmayı düşünüyoruz. Şuan ki sıkıntımız sürekli olarak üst bölgelerden hayvan atılması, birimimiz sahada bulunan küpesiz hayvanları toplayarak, kısırlaştırılması için Ordu barınağına götürüyor. Kısırlaştırılan hayvan diğer ilçelerden olsa bile bizim tarafımızdan götürüldüğü için Fatsa Belediyesi adına küpeleniyor ve bize sıkıntı çıkarıyor. Kısırlaştırma süreci çok önemli. Diğer belediyelerle birlikte bu süreci yönetebilirsek sayıyı kontrol atına alıp, vatandaşımızın rahatsızlığını ortadan kaldırabiliriz” ifadelerini kullandı.