Osmaneli Belediye Mart ayı meclis toplantısı yeni belediye binasında ilk defa gerçekleştirildi.

Osmaneli Belediye Meclisi geçtiğimiz günlerde kullanılmaya başlayan geçici yeni binasında ilk toplantısını yaptı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri tartışılarak karara varıldı. Başkan Şahin toplantı sonrası yaptığı açıklanmada, “Yeni binamızda ilk toplantımızı meclis üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Bir süre belediyemiz tüm hizmetlerini bu binada verecek. Toplantıda aldığımız kararların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.