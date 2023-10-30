Ankara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın “Vizyon projelerimizden biri” dediği Sincan Park 300 bin metrekarelik alanıyla Sincan’ın güzelliğine güzellik katıyor.

Gündüz yemyeşil doğasıyla, gece ışıklarıyla görenleri kendine hayran bırakan Sincan Park kısa süre içerisinde hizmete açılacak.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın büyük bir titizlik ve yoğun bir çalışmayla sona yaklaştırdığı Sincan Park Projesi görücüye çıkmaya başladı. Binlerce ağaç dikilen alan gündüz yemyeşil görüntüsüyle dikkatleri çekerken gece de ışıl ışıl parlıyor.

Sincan Park büyüklüğü ile dikkat çekiyor

300 bin metrekarelik alanıyla adından şimdiden söz ettiren Sincan Park içerisinde 185 bin metrekarelik yeşil alan yer alıyor. Binlerce ağaç ve çalı dikildi; bölgede bulunan dere ıslah edildi. Bataklık görünümünden çıkarılarak tahkimat taşları ile kaplandı. Çevre duvarı örülerek sel ve taşkınlara karşı önlem alındı.

Fayton, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla ve kafeleriyle vatandaş, kaliteli zaman geçirebilecek. Aynı zamanda spor yapabilmeleri için de futbol, basketbol, tenis sahaları inşa edildi.

8 bin metrekarelik çok amaçlı etkinlik alanı, 5 bin 500 metrekarelik çocuk oyun alanıyla çocuklar da unutulmadı.

Ayrıca vatandaşları 3 bin 300 metrekarelik giriş meydanı karşılıyor. 23 bin metrekarelik lale meydanı ile de ziyaretçiler seyrine doyulmaz anlar yaşayacak.

3 adet mescid-wc, 5 adet büfe, idari bina ve 2 adet güvenlik binası alanda yapılanlar arasında.

“Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına armağan, yarınlara mirasımız olsun”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan dev projelerden biri olan Sincan Park’ta sona gelindiğine işaret etti. Başkan Ercan, “Havuzlar, kreşler, konaklarımızın ardından mega projelerimizi de hızla tamamlıyoruz. Sincan Park ve Arasta Sincan projelerimiz kısa sürede hizmete açılacak. 300 bin metrekarelik büyük bir alanda bulunan Sincan Park’ımız sadece Sincan’a değil Ankara’ya değer katacak. Böylesine büyük yatırımları ilçemize kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sincan Parkımız Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına armağan, yarınlara mirasımız olsun” ifadelerini kullandı.