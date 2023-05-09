Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri eski Genel Müdürü ve AK Parti Kütahya milletvekili adayı Mustafa Altuğ Atalay, Kütahya’daki tarım, hayvancılık ve hayvansal üretim ile ilgili yaptığı açıklamada, 2022 yılında girişimcilere TKDK’dan 106, Kırsal Kalkınmadan 58 destekleme verildiğini ifade etti.

Kütahya Parmakören Mahallesi’ndeki bir hayvan üreticinin tesisini ziyaret eden Milletvekili adayı Mustafa Altuğ Atalay, yaptığı açıklamada, ”Kütahya son derece başarılı bir üretim bölgesidir, hem bitkisel hem de hayvansal üretimin son derece aktif olarak yapıldığı önemli bölgelerden biridir. Türkiye tarımsal toprak varlığı bakımından Dünyada 31. sıradadır. Pek çok ülkenin toprak varlığı Türkiye’den büyük olmasına rağmen, toplam tarım üretimi verilen desteklemelerle birlikte Dünya’da üretimde 10. sıradadır. Avrupa birliği ülkeleri arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı bakımından 1. sıradayız. Aynı şekilde balık üretiminde ülkemiz Avrupa’da birinci sırada, Bal üretiminde de ülkemiz Çin’den sonra Dünya’da 2. sıradadır. Kütahya’mızda ise hem hayvancılık hem de bitkisel üretim açısından pek çok desteklemeler uygulanıyor. Bölgemize 2022 yılında 106 TKDK’dan, 58 tane de Kırsal kalkınmadan desteklemeler verildi. Hedefimiz, üreten Kütahya’ya da, daha fazla kırmızı et üretimi sağlamak için, daha fazla süt üretimi sağlamak. Bunun için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

“Kütahya önemli bir üretim potansiyeline sahip”

Kütahya önemli bir üretim potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Mustafa Altuğ Atalay, “Yeter ki çiftimize alması gereken imkanları sağlayalım. Ziyaret ettiğimiz üretim tesisi yüzde 75 hibe ile oluşturuldu ve çiftçimize önemli destek sağlandı. Kütahya üreticisi de bütün bu desteklemelere karşılık üretimini artırıyor. Kütahya’mızın zaten yükselen tarım potansiyelini daha da arttırmak için tapulaştırma, sulama ile ilgili çalışmalarımızı artıracağız.İlimizde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yaptığım dönemlerde 250 ton balık üretiliyordu. Yaptığımız çalışmalarımızla ilimizdeki balık üretimini 3 bin 500 tona çıkardık. Su Ürünleri Genel Müdürü olduğumuz dönemde ise ülkemizin balık üretimi 2 milyara dolara, balık üretim miktarını ise 600 bin tona taşıdık. Bir Kütahyalı olarak daha iyi hizmet ve desteklemeler için halkımızla birlikte göreve hazırız” diye konuştu.