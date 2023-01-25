İzmirli ve Manisalı vatandaşların adeta kar tatilini geçirdiği Spil Dağı Milli Parkı, geçtiğimiz yıl Aralık ayı itibarıyla başlayan kar yağışları nedeniyle yer yer 1 metreyi aşan kar kalınlığıyla beyaza bürünürken, bu yıl aynı tarihte yazdan kalma günleri yaşıyor.

İzmirli ve Manisalı vatandaşların adeta kar tatilini geçirdiği Spil Dağı Milli Parkı, geçtiğimiz yıl Aralık ayı itibarıyla başlayan kar yağışları nedeniyle yer yer 1 metreyi aşan kar kalınlığıyla beyaza bürünürken, bu yıl aynı tarihte yazdan kalma günleri yaşıyor.

İzmirli ve Manisalı vatandaşların kar tatilini geçirdiği Spil Dağı Milli Parkı, yazdan kalma günlerini yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Kasım-Aralık ayında başlayan kar yağışları nedeniyle yolların kapandığı, yer yer 1 metreyi aşan kar kalınlığına ulaşan Spil Dağı’nda bu yıl kuraklık yaşanıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerinin kar yağışı nedeniyle Spil Dağı Milli Parkı’nın maskotu olan yılkı atları ve yaban hayvanları için yem bıraktığı bölgeler, yerini beyaz karlar yeşilliklere bıraktı. Kurak geçen kış nedeniyle bölgede hayvancılık yapan çiftçiler de endişeli. Yağışların azlığı nedeniyle sürülerini otlatan çobanlar, hayvanları için içecek suyun kalmadığını belirtiyor.

"Her geçen sene bir önceki seneyi aratıyor"

Bölgede 30 yıldır çobanlık yapan Mehmet Ali Şener, her yıl bir önceki yılı arattığını belirterek, "Ben 30 seneden beri bu mesleği yapıyorum. Ne karlar ne yağmurlar yağdı. Bu sene yazımız da çok kurak geçti, kışımız da yaz gibi geçiyor. Bu kuraklık bütün doğayı etkiliyor. İnsanları etkiliyor, hayvanları etkiliyor. Çeşmelerimizden daha su akmıyor. Sularımız çok kıt. Böyle giderse seneye gelecek yaz büyük zahmet çekeceğiz. Buraları bu zamanlarda 1 metre kar oluyordu. Bu olduğumuz bölgede yol kapanıyor, araçlar geçemiyordu. Bu dönemde bugün Ocak ayında hala yaz gibi. Çok kurak geçiyor. Yıllardan beri kendi tecrübelerime baktığımda her geçen sene bir önceki seneyi aratıyor. Allah sonumuzu hayır etsin ama hiç iyiye gitmiyoruz" dedi.

Spil Dağı Milli Parkı’nın zirve kısımlarında yer alan ve kış aylarında sıfırın altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle üzerinde yürünebilecek kadar donan göletlerde bu yıl donma olayı yaşanmaması da dikkat çekti. Zirve kesimlerde hava sıcaklıkları geçtiğimiz yıllarda sıfırın altında seyrederken, bu yıl 10 derecelerin altına düşmediği öğrenildi.