Ankara’da bir kişi, gecekondu evini yıkmak için gelen ekibe pompalı tüfekle saldırdı. Saldırı sonucu bir kepçe operatörü yaralanarak hastaneye kaldırılırken, korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi Serdar Öztürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mulla E. ile gecekondusunu yıkmaya gelen görevliler arasında tartışma çıktı. Evinin haksız yere yıkıldığını ileri süren Mulla E., ekiplere pompalı tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan kurşunların biri, o esnada kaçmaya çalışan kepçe operatörü Turgut A.’nın vücuduna isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırgan şahıs ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan ev sahibi ile ekipler arasında daha önce de sorun yaşandığı öğrenildi.

“Ev sahibi adam silahla kepçe operatörünü vurdu”

Olayın tanıklarından Mehmet Zararsız, “Buradaki gecekondu yaşlı bir amcanındı. Geçtiğimiz günlerde evinin bir kısmını yıkmışlar. Bunun üzerine de ev sahibi suç duyurusunda bulunmuştu. Bugün de yine evi yıkmaya geldiler. Ardından da ev sahibi adam silahla kepçe operatörünü vurdu. Silah seslerini duyduk. Vurulan adamın bilinci açıktı. Sağ tarafından vurulmuştu. Durumu ağır değildi. Yıkmaya gelenler arasında avukat ve genç bir kişi daha vardı. Bundan 20 gün önce yine polislerle geldiler evi yıkmak için, bir sonuç çıkmamıştı. Yaşlı adam silahla saldırınca herkes kaçtı. Bir tek kepçeyi kullanan kalmıştı. Olaydan da kısa bir süre sonra sağlık ekipleri geldi, yaralıyı hastaneye götürdü. Polisler de saldırganı alıp götürdü” ifadelerini kullandı.