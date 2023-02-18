Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde gecekonduda başlayan yangın apartmana sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde gecekonduda başlayan yangın apartmana sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangın, Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi 449. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Alevler, yan tarafta bulunan apartmana da sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına alıp soğutma çalışmalarına başladı. Dumandan etkilenen, sağlık durumunda olumsuzluk bulunan kimse olmadığı öğrenilirken binalarda maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.