Eskişehirli doğa tutkunları 10 kilometrelik gece yürüyüşünde mağaralardan şehir ışıklarının oluşturduğu manzarayı izledi.

Eskişehirli doğa tutkunları 10 kilometrelik gece yürüyüşünde mağaralardan şehir ışıklarının oluşturduğu manzarayı izledi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) Kocakır Terapi Ormanı parkurunda gece yürüyüşü düzenledi. 25 katılımcıyla gerçekleştirilen etkinlikte yürüyüşçüler, doğaçlama oluşturulan parkurda yaklaşık 10 kilometre yürüdü. Doğa tutkunları, şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak için her hafta düzenledikleri yürüyüşte bu kez molayı bölgedeki mağaralarda verdi. Mola verirken, rüzgârlı ve soğuk havaya karşı doğal korunak oluşturan mağaralarda bir süre dinlenen katılımcılar, buradan sıcak içecekler eşliğinde şehir ışıklarının oluşturduğu manzarayı izledi. Yaklaşık 4 saat süren yürüyüş başlangıç noktasına dönülmesiyle sona erdi.