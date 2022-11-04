Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) gece yürüyüşlerine yenisiyle devam etti. Haftanın yorgunluğunu üzerinden atmak isteyen katılımcılar, gece saatlerinde 0 dereceye yaklaşan hava sıcaklığına aldırış etmedi. Kocakır Terapi Ormanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan yaklaşık 30 yürüyüşçü, 11 kilometre mesafe katetti. Kafa fenerleri eşliğinde yollarını aydınlatan yürüyüşçüler, parkurun en yüksek noktasında mola vererek, şehir ışıkları manzarasında yanında getirdikleri çay ve kahveleri yudumladı.

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