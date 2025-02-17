Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 5 katlı bir apartmanda meydana gelen yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle mahalleyi bir anda dumanlar sararken, dumandan etkilenen 6 kişi, ekiplerin müdahalesiyle tahliye edildi.

Yangın, gece yarısı saat 03.30 sularında Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İzbul Sokak’taki 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bir anda etrafı sararken, çıkan ateş gökyüzüne kadar yükseldi.

Mahsur kalanlar ekipleri tarafından tahliye edildi

Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartmanda birçok kişi mahsur kalırken, polis ve bekçilerin de müdahalesiyle mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1 saat içerisinde söndürüldü. Bina da kısa sürede boşaltılırken, yangın nedeniyle tahliye edilen vatandaşlar polisevine götürüldü.

Yangın nedeniyle başlatılan inceleme sürüyor.