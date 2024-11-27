Çorum’da gece yarısı 13 aracın aynasını kıran şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, 22 Kasım’da Bahçelievler ve Yavruturna Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı park halindeki 13 aracın aynaları kırıldı. Durumu fark eden şahıslar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Art arda gelen şikayetler üzerine harekete geçen Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın R.U. olduğu tespit edildi.

Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın farklı suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şahsın araçlardan birinin aynasını kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın yanına geldiği otomobilin aynasını kırdığı görülüyor.