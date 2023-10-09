UEDAŞ’ın geleneksel hale getirdiği ’gece ve ışık’ temasının işlendiği Uluslararası Şehrin Işıkları fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. 1-30 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinden başvuruların kabul edildiği yarışmaya bu yıl 3 bin 893 fotoğraf severin çektiği 9 bin 326 fotoğraf katıldı.

Sıkı bir elemenin ardından jüri tarafından ilk sırayı Ahmet Fatih Sönmez’in fotoğrafı seçilirken, Murat Bakmaz ikinci, Erhan Karaca’nın fotoğrafı ise üçüncü oldu. Yarışmaya Mardin’den katılan ve ilk sırayı alan Ahmet Fatih Sönmez 20 bin, yarışmaya Azerbaycan’dan katılan ve ikinciliği kazanan Murat Bakmaz 15 bin, Bursa’dan katıldığı yarışmada üçüncü olan Erhan Karaca ise 10 bin liralık ödülün sahibi oldu.

‘Uluslararası Şehrin Işıkları 11’ yarışmasında dereceye giren ilk 40 fotoğraf da yıl boyunca bir çok sergide boy göstererek sanatseverlerin beğenisine sunulacak.