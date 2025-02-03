Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Maden Köyü’nün yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanınca köylüler, 70 yaşındaki hastayı tahta kızakla ambulansa taşıdı.

Maden Köyü’nde yaşayan 70 yaşındaki Nazmiye Yılmaz, ahırda hayvanlarını beslerken bir hayvanın darbesiyle yaralandı. Durumu ağırlaşan Yılmaz, köy sakinlerinin ihbarı üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Ancak kar yağışının etkisiyle köyün mahalle yolları tamamen kapanırken, ambulans köy girişine kadar ulaşabildi. Köylüler 70 yaşındaki Yılmaz’ı tahta kızakla, yaklaşık 4 kilometre mesafedeki ambulansa taşımak için harekete geçti. Kar üzerinde kızakla taşıdıkları hastayı güvenli bir biçimde ambulansa ulaştıran köylüler, sağlık ekiplerine teslim etti.