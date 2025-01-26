Yunusemre Belediyesi, Gece Nöbetçi Çocuk Merkezi projesi hayata geçti. Özellikle gece mesaisinde olan ve çocuklarını güvenle bırakacak bir yer arayan ailelere çözüm sunmayı hedefleyen projede ilk misafir çocuklar Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde ağırlandı.

Kentte özellikle çalışan ailelerin en büyük sorunlarından biri olan gece çocuk bakımı için önemli bir adım atan Yunusemre Belediyesi, Gece Nöbetçi Çocuk Merkezi projesini hayata geçirdi. Belediye Başkanı Balaban’ın büyük önem verdiği projenin merkezi ise ilk etapta Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi oldu. Büyük ilgi gören projede toplanan taleplerin ardından aileler çocuklarını Güzelyurt Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’ne getirmeye başladı. 05-10 yaş arasında çocuğu olan çalışan ailelerin hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan çalışma kapsamında, cuma ve cumartesi günleri saat 19.00-23.00 saatleri arasında ebeveynler artık çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir merkeze kavuştu.