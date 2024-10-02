Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl hayata geçirilen gece müzeciliği, kültür turizminde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Nisan ayında devreye giren proje ören yerlerini ve müzeleri gece saatlerinde ziyaret etmek isteyenler için büyük bir fırsat olurken, toplam 361 bin 215 ziyaretçi ağırlandı. Gece müzeciliği kapsamında İzmir Efes ve Denizli Hierapolis (Pamukkale) gibi Türkiye’nin en önemli kültürel miras alanları, akşamın huzurlu atmosferinde doldu taştı. İlk yılında büyük bir başarı yakalayan uygulamada ören yerleri ve müzeler, özellikle sıcak yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Nisan-eylül ayları arasında İzmir Efes Ören Yeri’ni 284 bin 240, Denizli Hierapolis’i (Pamukkale) ise 76 bin 975 kişi ziyaret etti.

Gece müzeciliği projesiyle sadece birkaç ayda on binlerce kişinin ziyaret ettiği bu ören yerleri, aynı zamanda turizmin sezon dışı zamanlarda da hareketlenmesine katkıda bulundu. Bakanlık, önümüzdeki yıllarda farklı yerlerde de gece müzeciliği uygulamaları ile Türkiye’nin kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.