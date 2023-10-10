Bursa’da 2022 yılı Aralık ayında gerçekleşen gece kulübüne silahlı saldırı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Murat Kayalı’nın öldürüldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı saldırıda sanıklar Şükrü Karakaya, Cuma Toktaş, Ayhan Aydın ile tutuksuz sanık Gaye K.’nin yargılama süreci başladı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasında yer aldı.

Olay, 2022 yılı Aralık ayında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Şükrü Karakaya (25), beraberindeki Gaye K. (28), Cuma Toktaş (24) ve Ayhan Aydın (28) ile birlikte 34 BZK 339 plakalı otomobille gece kulübünün önüne gitti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir süre kulübün önünde bekleyen otomobilin daha sonra yolun karşısına geçerek araç içerisinden ateş edildiği görüldü. Saldırı sonucu güvenlik kulübesinde oturan, kulübün şoförü Murat Kayalı (50) ve kapıda bekleyen iş yeri çalışanları Mehmet Cengiz (44) ile Zülfü Eren (38) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Eski polis memuru olduğu ve görevinden 10 yıl önce istifa ettiği öğrenilen Kayalı göğsüne mermi isabet etmesi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Alkolün etkisiyle kıramayıp, gazinoya rastgele ateş ettim"

Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, müebbet hapis istemiyle yargılanan ve ilk kez hakim karşısına çıkan sanıklardan Şükrü Karakaya, arkadaşının ricasını kıramadığını söyleyerek, "Olay akşamı, Ayhan ve Cuma ile birlikte alkol aldım. Otomobille giderken Ayhan bana, gece kulübünde birileriyle tartıştığını söyleyip, ’Senden o gece kulübüne ateş etmeni istiyorum’ dedi. Önce, şaka yapıyor sandım. Alkolün de etkisiyle onu kıramayıp, gazinoya rastgele ateş ettim. Ardından, Ayhan evine giderken ben de Cuma ile bir başka gazinoya eğlenmeye gittim. Burada, kurşun yağdırdığım gece kulübünde 1 kişinin ölüp, 2 kişinin yaralandığını duydum. Ardından ben de eve gittim. Daha sonra da polisler gelip beni evden aldı. Üzgünüm, pişmanım. Tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Eski sevgilisini kurşunlatmakla tehdit etti

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, iş yerinin eski çalışanlarından Gaye K.’nin, iş yeri sahibi Bülent K. ile daha önce ilişki yaşadığını ve Gaye K.’nin Ayhan Aydın ile birlikte olduğunu tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, Bülent K. ile Ayhan Aydın arasında bu nedenle husumet oluştuğunu, Gaye K.’nin daha önce de Bülent K.’yi iş yerini kurşunlamakla tehdit ettiğini belirledi. Gaye K. ile Ayhan Aydın’ın azmettirdiği şüphelilerin, Bülent K.’nin gece kulübüne silahlı baskın düzenlediği ortaya çıktı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Gaye K., Şükrü Karakaya, Cuma Toktaş ile Ayhan Aydın’ı yakalayıp, gözaltına aldı. Karakaya, Aydın ve Toktaş, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından, ’Kasten öldürmek’ ve ’Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından tutuklandı, ’Cinayete azmettirmek’ ile suçlanan Gaye K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Şükrü Karakaya, Cuma Toktaş ve Ayhan Aydın hakkında müebbet, Gaye K. hakkında ise 25 yıla kadar hapis cezası istenirken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı. Tutuklu sanık Ayhan Aydın ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddedip, Şükrü Karakaya’nın kendi özel sorunları nedeniyle gazinoya giderek ateş ettiğini söyledi.

Olay anında uyuyan sanık tahliye edildi

Sanık Cuma Toktaş ise ifadesinde, "Benim hiçbir şeyden haberim yok. Birlikte alkol aldık. Otomobilin arkasında uyurken silah seslerini duydum. Çok korktum. Masumum, tahliyemi istiyorum" diye konuştu. ’Cinayete azmettirmek’ ile suçlanan Gaye K. ise olay günü başka gazinoda çalıştığını, konuyla ilgisi olmadığını belirterek, "Yaşananları daha sonra öğrendim. Beraatimi istiyorum" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, olay anında otomobilin arka koltuğunda uyuduğunu söyleyen tutuklu sanık Cuma Toktaş’ın tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi.