Yozgat’ta geçimlerini mangal kömüründen sağlayan mevsimlik işçiler, zorlu çalışma şartlarına rağmen gece gündüz mesai yaparak ekmek mücadelesi veriyor.

Mardin’den Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasına gelerek çalışmaya başlayan mevsimlik işçiler, dağların eteklerine kurdukları çadırlarda ekmek mücadelesi veriyor. Atalarından gördükleri yöntemlerle mangal kömürü üreten işçiler, orman işletme müdürlüklerinin belirlediği bölgelerden elde ettikleri meşe odunlarını çalışma alanına getirerek testere ve balta yardımıyla mangal kömürü için hazırlıyorlar. Kesilen meşeleri 2 ila 3 hafta kontrollü şekilde ocak başında nöbet tutarak yakan işçiler, daha sonra soğutma çalışması yapıyorlar. Bu işlemler sonucunda oldukça meşakkatle elde edilen meşe kömürleri, kamyonlara yüklenip birçok ildeki alıcılara götürülerek satışa sunuluyor. Zamanlarının büyük bölümünü aileleriyle kömür ocaklarının başında geçiren mevsimlik işçiler, zorlu çalışma şartlarına rağmen emeklerinin karşılığını alamamaktan yakınıyor. Ürettikleri kömürlerin aracılar tarafından kilosunun 21 ila 23 lira arasında alınmasından dert yanan işçiler, satışların devlet kontrolü altında yapılmasını istiyor.

“Kilogramı 21 ila 23 lira arasında değişiyor”

Mardin’in Mazıdağı ilçesinden Yozgat’a geldiğini söyleyen İslam Ay, 3 yıldır mangal kömürü ürettiklerini söyledi. İhale usulü belirli alanlardan kesip getirdikleri odunları mangal kömürüne dönüştürmek için ailece çalıştıklarını da belirten Ay, nisan ayında mangal kömürü için Yozgat’a geldiklerini ve kasım ayına kadar yağmur çamur demeden gece gündüz üretim yaptıklarını ifade etti. Ürettikleri mangal kömürünü Türkiye’nin birçok noktasına gönderdiklerini de söyleyen Ay, kilogramının ise 21 ila 23 lira arasında değiştiğini söyledi.

“15 gün ocağın başında nöbet tutuyoruz”

Mardin’den ailesiyle gelen Abdurrahman Ay ise mangal üretiminin meşakkatli bir uğraş olduğunu söyleyerek 15-20 gün boyunca yanan ocağın başında nöbet tuttuklarını ifade etti.