Çalınan domates yüklü kamyonet, terk edilmiş halde ormanda bulunan sahibi, kamyonetinin yolunu gözledi. Kamyonetini görünce sevinci yüzüne yansıyan adam kamyonetine vurarak buluşmayı kutladı. Üzerinde bulunan domateslerle birlikte bulunan kamyonetine kavuşan Mehmet Ali Topçu, " benden mutlusu yok" dedi.

Çalınan domates yüklü kamyonet, terk edilmiş halde ormanda bulunan sahibi, kamyonetinin yolunu gözledi. Kamyonetini görünce sevinci yüzüne yansıyan adam kamyonetine vurarak buluşmayı kutladı. Üzerinde bulunan domateslerle birlikte bulunan kamyonetine kavuşan Mehmet Ali Topçu, " benden mutlusu yok" dedi.

Serik Toptancı halinde meydana gelen hırsızlık olayı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızın elini kolunu sallayarak gelip domates yüklü kamyoneti çalıp götürme anı görüntülerde yer aldı. Olay sonrası emniyete giderek polislerden yardım isteyen Topçu, sokak sokak domates yüklü çalınan kamyonetini aradı. En son Belpınar Mahallesinden geçtiği haberi sonrası Sarıabalı Mahallesinde Sahintepesi mevkiinde ormanlık alanda terk edilmiş vaziyette bulundu. Araçta, olay inceleme ekipleri tarafından parmak izi incelemesinin ardından kamyonetine kavuşan Topçu, "Benden mutlusu yok" ifadesini kullandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.