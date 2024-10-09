Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Güçlükonak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaralı ve bitkin bir halde bulunan gece balıkçıl kuşu Şırnak Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi.

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yaralı ve bitkin bir halde doğada bulunan gece balıkçıl kuşu tedavisi yapılmak üzere Şırnak Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi. Jandarmanın şefkatli ellerinden teslim alınan gece balıkçıl kuşu, Şırnak DKMP Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılacak olan tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.