Eskişehir’de mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları en çok sokakta sanatını icra eden müzisyenlere yaradı.

Eskişehir’de mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları en çok sokakta sanatını icra eden müzisyenlere yaradı.

Ülke genelinde geç gelen kış sokak müzisyenlerine yaradı. Yaz kış fark etmeden ekmek parası için sokakta şarkı söyleyen sanatçılar, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle rahatça çalışabiliyor. Geçen yılın aynı döneminde şiddetli soğuk ve kar yağışı nedeniyle sokağa çıkamayan sanatçılar, bu yıl bahardan kalma havaları fırsat biliyor. Kış şartlarında işlerini icra etmekte zorlanan sokak müzisyenleri, geç gelen kıştan memnun olduklarını dile getirdi.

Uzun yıllardır Eskişehir sokaklarını şarkılarıyla şenlendiren Ali Rıza Işık, havaların sıcak olmasının sokak müzisyenleri için kıymetli olduğundan bahsetti. Eskişehir’in sanat güneşi olarak tanınan Ali Rıza Işık, “Geçen seneye göre sıcaklık yüksek, kış gelmedi. Bu havalarda rahatça sokağa çıkıp şarkı söyleyebiliyoruz. Ben yaz kış fark etmeden sokağa çıkıyorum, geçen sene kar yağarken bile çıkıp şarkı söyledim ama çok zor oluyordu. Kışın geç gelmesi bize yaradı fakat çiftçileri de unutmamak lazım. Bizim için iyi oluyor ama çiftçiler yağış bekliyor. Yine de biz sıcak havadan memnunuz, sanatımızı icra ediyoruz” ifadelerini kullandı.