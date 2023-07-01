Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de Eskihisar Feribot yolunda ömrünü tamamlamış mevcut köprüyü yıkarak yenileyecek. Ekipler, Darıca Cengiz Topel Caddesi üzerinde de engelli kullanımına uygun çelik asansörlü üstgeçit inşa ediyor.

Hem yayaların geçiş konforunu artırmak hem de yaşlı ve engelli vatandaşların konforlu bir şekilde üst geçitlerden faydalanmasını sağlamak amacıyla Eskihisar Feribot yolu üzerine yeniden bir yapı inşa ediliyor. Ekipler şu anda prekast kirişli çelik merdivenli tek asansörlü yaya üstgeçidin beton imalatlarını, çelik merdiven ve asansör imalatlarını yapıyor. Yaya üstgeçidinin tamamlanmasıyla yayalar konforlu ve rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlayacak. Büyükşehir, Darıca Cengiz Topel Caddesi üzerinde yapımına başladığı üst geçidi en kısa zamanda tamamlamayı planlıyor.

Çelik kolon ve perde beton imalatları yapılan yaya üstgeçidinin tamamlanmasıyla cadde üzerinde bulunan ilköğretim okulu ve camiye yayaların ulaşımı güvenli hale gelecek. Engelli kullanımına uygun tek asansörlü çelik yaya üstgeçidi ile vatandaşlar asansörlü köprü konforuna da kavuşmuş olacak.