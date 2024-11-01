Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gebze’de Türker Turizm işletmesinin sahibi Yekta Türker’in ev sahipliğinde iş insanlarıyla buluştu.KOCAELİ (İGFA) -Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba ve Büyükşehir Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın da yer aldığı bu toplantı, samimi bir sohbet ortamında gerçekleşti.

Başkan Büyükakın, iş insanlarının görüş ve önerilerini dikkatle dinleyerek, “Ortak akıl ve katılımcı anlayışla hareket ediyoruz. Sizlerden gelen talep ve öneriler doğrultusunda çalışmalarımızı yönlendiriyor, bölgemize değer katacak yatırımlar yapıyoruz” dedi.

YEREL MARKALARA DESTEK

Başkan Büyükakın, Gebze'de hayata geçirdikleri projelerle hizmet ve eser üretmeye devam ettiklerini, aynı zamanda bölge esnafının karşılaştığı sorunlara ortak akılla çözüm ürettiklerini kaydetti. Başkan Büyükakın daha sonra Gebzeli iş insanı Uğur Arslan’ın iş yerini ziyaret etti. Yerel bir marka üreten Arslan’ıntebrij etti, “Şehrimizden böyle markaların çıkması bizleri mutlu ediyor. Bu tür girişimlerin desteklenmesi ve ulusal markaların oluşmasını biz de destekliyoruz” dedi.