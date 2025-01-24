Gebze’de çocuklar için düzenlenen sömestr tatili etkinlikleri sürüyor. Bu kapsamda çocuklar oyuncak müzesini gezdi.

Gebze Belediyesi tarafından, çocuklar için programlanan 15 günlük sömestr tatili etkinlikleri devam ediyor. Sömestr tatili etkinlikleri kapsamında, Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi’ndeki kurslara devam eden çocuklar ara tatilde düzenlenen oyuncak müzesi gezisine katıldı. Gebze Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından düzenlenen İzmit’teki oyuncak müzesini ziyaret eden Gebzeli çocuklar gönüllerince eğlenceli bir gün geçirdi. Rehber öğretmenleri nezaretinde oyuncak müzesini gezen çocuklar; oyuncakların hem renkli ve eğlenceli dünyasını yakından tanımış oldu hem de birbirinden farklı çeşit çeşit oyuncağı da tanımış oldu. Gebze Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü’nün etkinlikleri belirlenen program dahilinde devam edecek.