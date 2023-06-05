Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri seyyar satıcılara yönelik denetimlerini artırdı.

Vatandaşlar ve cadde esnafından gelen yoğun seyyar satıcı şikayetleri üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, kent meydanı başta olmak üzere, Şehit Numan Dede Caddesi, Körfez Caddesi, Atatürk Caddesi, İbrahimağa Caddesi, Akse Sapağı, Mutlukent Bulvarı, Fatih Devlet Hastanesi ve Sarı Cami önünde kamuya ait alanlarda izinsiz işgallere sebep olan, vergilendirilmemiş kazanç elde eden yaya ve araç trafiğinin akışını engelleyen seyyar satıcılara yönelik denetim çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışma çerçevesinde kurallara uymayan seyyar satıcıların malları muhafaza altına alınarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulandı.