Gebze’de hayata geçecek olan İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Kompleksi’nin inşa çalışmalarının büyük kısmı tamamlandı.

Gebze Belediyesi’nin önemli projelerinin İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi’nde çalışmalar tam gaz devam ediyor. Eski devlet hastanesi ve şu anki İlçe Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinin bulunduğu alanda hayata geçirilecek Gebze İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi Projesi’nin 1. Etap’ında inşa çalışmalarının yüzde 90’ı tamamlandı. Tam teşekküllü sağlık hizmetlerinin verileceği İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin inşa çalışmalarını yakından takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “İlyasbey Sağlıklı Yaşam Merkezimizin ilk etabında inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Yüzde 90’nı tamamlanan merkezimizi hedeflenen süre içerisinde tamamlayacağız inşallah. Merkezimiz tam teşekküllü sağlık hizmetlerinin sunulacağı bir yer olacak inşallah. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.