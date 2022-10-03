Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon refüje çarpıp yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon refüje çarpıp yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Kirazlıpınar Mahallesi yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S. idaresindeki 34 EVG 027 plakalı Ford marka kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarpıp yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü ve yolcuyu çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yolcu kısmında bulunan şahıs kazayı hafif yaralı atlatırken, şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.