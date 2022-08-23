Gebze Belediyesi’nin düzenlediği "Mahallemde Sinema Var" etkinliği, Kirazpınar Mahallesi Alpaslan İlkokulu bahçesinde "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" isimli animasyon çocuk filminin gösterimiyle başladı.

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği "Mahallemde Sinema Var" etkinliği, Kirazpınar Mahallesi Alpaslan İlkokulu bahçesinde "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" isimli animasyon çocuk filminin gösterimiyle başladı.

Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, film gösterimi öncesi Karagöz ve Hacivat gösterisiyle eğlendi. Çocuklara çeşitli ikramların da yapıldığı "Mahallemde Sinema Var" etkinliğinde çocukları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, minikler ve aileleriyle sohbet etti.