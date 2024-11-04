Kocaeli'de Gebze ilçesinde açılan Büyükşehir Belediye Konservatuvarının yetenek sınavlarına 324 kişi katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, Gebze ilçesindeki yeni eğitim binasında yetenek sınavları düzenledi. Hafta sonunda gerçekleştirilen ve 7 sanat branşında yapılan yetenek sınavlarına 324 kişi katıldı.

Sınav sonuçları, 5 Kasım Salı günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Bu arada Konservatuvar Gebze Yetenek Sınavları ile birlikte hafta sonunda Büyükşehir Konservatuvarının en kıymetli koroları arasında yer alan Çocuk Korosu’nun seçmeleri yapıldı. 8-12 yaş arasındaki çocuklar, Çocuk Korosu’nun yeni üyesi olmak için yeteneklerini sergiledi. İzmit Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda yapılan seçmelerde Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenleri görev yaptı.

BAŞKAN VEKİLİ SOBA’DAN ÖĞRENCİLERE MORAL

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Büyükşehir Konservatuvarının Gebze’deki binasını ziyaret ederek, yetenek sınavlarına giren öğrencilere başarılar diledi. Başkan Vekili Soba, Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze ilçesine kazandırdığı konservatuvardan önemli sanatçıların yetişeceğine olan inancını dile getirdi.

Gebze ilçesinde yapılan Konservatuvar Yetenek Sınavları; Piyano (7-8 yaş), klasik gitar (10-17 yaş), Batı Keman (8-16 yaş), Bağlama (9-30 yaş), Çocuk Resim (9-16 yaş), Yetişkin Resim (17- 55 yaş) ve Ebru (17-55 yaş) branşlarında gerçekleştirildi. Konservatuvar öğrencisi olmak isteyen adaylar, Büyükşehir Konservatuvarının Gebze Olimpik Yüzme Havuzu karşısındaki binasına sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Giriş belgelerini yetkililere teslim eden öğrenciler daha sonra sırasıyla sınav komisyonunun karşısındaki yerini aldı. Söz konusu komisyonlarda belediye konservatuvarı eğitmenlerinin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler yer aldı.

Sınavlarda başarılı olanlar için 6-7 ve 8 Kasım tarihleri arasında kayıt dönemi başlayacak. Eğitimler ise 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak.