Kocaeli’nin Gebze ilçesinde TEM Otoyolu gişeleri önünde kimyasal madde yüklü tanker devrildi. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde TEM Otoyolu gişeleri önünde kimyasal madde yüklü tanker devrildi. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, TEM Otoyolu bağlantı yolu Gebze Gişeleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış A. idaresindeki 41 AKC 130 plakalı Mercedes marka kimyasal madde yüklü tanker, gişelere dönüş kısmında devrildi. Kazada Barış A. sürücü kabininde sıkışarak yaralanırken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan itfaiye ekipleri, tankerden bir sızıntı olma ihtimaline karşı yıkama ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Kaza sebebiyle yol uzun süre trafiğe kapatıldı. Tankerin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.