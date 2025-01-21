Güzel Sanatlar ve Meslek Eğitimi Kursları’nda eğitim gören kursiyerler, atık kağıtları sepet, çanta, supla gibi ürünlere dönüştürerek birinden farklı sanat eseri ortaya koyuyor.

Çevreye duyarlı yaygın sıfır atık uygulamalarıyla ‘Sıfır Atık ile Engelleri Aşıyoruz’ ödülüne layık görülen Gebze Belediyesi’nin güzel sanatlar ve meslek edindirme kursları GESMEK’e ilgi artıyor. Atık kağıt ve aksesuarları kursunda eğitim gören kursiyerler, kağıt atıkları birer sanat eserine dönüştürüyor. GESMEK kurs merkezinde devam eden ücretsiz kursa devam eden Gebzeli kursiyerler; gazete ve kağıt atıklarını belli bir forma dönüştürüp örme işlemine hazır hale getiriyor. Çubuk formuna dönüştürülen gazete ve kağıt atıklardan örülen sepet, çanta, supla gibi ürüne imzasını atan kursiyerlerinin bu becerileri beğeni topluyor.