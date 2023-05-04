Gebze Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen kitap fuarında ekranların sevilen isimleri Ertem Şener, Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz sporseverlerle buluştu.

Kitap fuarı çerçevesinde Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferans ve söyleşiler devam ediyor. Gebze Belediyesi, spor camiasından Ertem Şener, Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz’ı ağırladı. Düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Değerli misafirlerimiz Gebze’mize hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu günün anlamı ne diye sorarsanız göründüğü gibi gençlerimizin spora futbola dair ilgileri yoğun.

Göreve geldiğimiz günden beri gençlerimizin spor kompleksi ihtiyacını en aza indirmek için yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Spor merkezlerimizi 50 bin gencimizin aynı gün içinde spor yapabileceği kapasitelere yükselttik. Biz göreve geldiğimizde Gebze’de lisanslı sporcumuz yoktu. Ancak bugün 126 lisanslı sporcumuz var. Sporu yalnızca futbola hapsetmemeliyiz. Çocuklarımız 10 yaşına gelene kadar her aile mutlaka çocuğunu lisanslı bir sporcu olarak yetiştirmeli. Bizim de en önemli hedeflerimizden biri budur" dedi.

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda ülkenin sevilen isimleri Ertem Şener, Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz liglere dair öngörülerini, tahminlerini paylaşarak Gebzelilerin futbola dair merak ettiği soruları yanıtladı.