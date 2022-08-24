Gebze Belediyesi’nin düzenlediği "Mahallemde Sinema Var" etkinliği, çocuklara neşeli anlar yaşatıyor.

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği "Mahallemde Sinema Var" etkinliği, çocuklara neşeli anlar yaşatıyor.

Mutlukent’te gerçekleştirilen Mahallemde Sinema Var etkinliği, Karagöz ve Hacivat gösterisiyle başladı. Kendilerine ikram edilen mısır ve diğer ikramlıklar eşliğinde "Bir Türk Masalı Öksüz Kız" isimli animasyon filmini keyifle izleyen çocukları Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de yalnız bırakmadı. Çocukların neşesine ortak olan Başkan Büyükgöz, ailelerle de sohbet etti.