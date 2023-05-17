Gebze Belediyesi tarafından "Hoş Geldin Bebek Projesi" başlatıldı.

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda bebek sahibi olan ailelere yönelik Hoş Geldin Bebek Projesi başlatıldı. Gebze’de dünyaya gelen bebeklerin ebeveynlerinin yanı sıra anne adaylarını da kapsayan projede, yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyacağı giyim, bakım ve temizlik maddelerinin yer aldığı bebek çantasından oluşan hediyeler takdim ediliyor. Gebze Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Bu özel günlerinde ailelerin mutluluğuna ortak olmak ve bir katkıda bulunmak istedik. Gebze’mizde dünyaya gelen bebeklerimizin, ilk günlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak seti annelerimize hediye ediyoruz. Güle güle kullansınlar" ifadeleri kullanıldı.