Gebze Belediyesi’nde 2024 yılı, en iyi yerel yönetimler ödülü olan Altın Karınca Belediyecilik Ödülü ile taçlandırıldığı bir yıl oldu.

Yenikent Hizmet Kompleksi Projesi ile kentsel tasarım alanında "Altın Karınca Belediyecilik Ödülü"nü ilçeye kazandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2024 yılında da imar ve tapu sorununu ortadan kaldırmak üzere çalışmalarına hız verdi.

Zinnur Büyükgöz, 5 yılda 72 milyon metrekare alanın imar sorununu çözüme kavuşturdu. 2024 yılında 10 milyon 910 bin metrekare alanın imar uygulaması tamamlanarak 5 bin 317 kişiye tapuları teslim edildi.

Gebze Belediyesi’nin 2024 yılı hizmet seferberliği kapsamında çalışmaların başlatıldığı tarihi su sarnıcının restorasyon çalışmaları tamamlanarak yıl içerisinde hizmete açıldı. Koruma altına alınan tarihi su sarnıcının yanı başında bulunan Çarşı Hamamı’na ilişkin ise Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Tarihi Çarşı Hamamı’nı da devraldık. Proje çalışmalarının ardından en kısa sürede restorasyon çalışmaları da başlanarak orayı da kimliğine uygun şekilde yeni kullanım biçimiyle hemşerilerimizle buluşturacağız" dedi.

Filo güçlendirildi

2024 yılı ayrıca, Gebze Belediyesi’nin makine parkının güçlendiği yıl oldu. Belediyenin öz kaynaklarıyla satın alınan bekoloder, ekskavatör, bobcat gibi 13 aracın makine parkına katıldığını açıklayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Geçen sene 69’u binek olmak üzere toplam 104 araç gereci satın almıştık. Bu makinelerle yeni hizmetler yapacağız, yeni yollar açacağız inşallah. Gebze’mize hayırlı olsun" dedi. 2024 yılında Gebze Belediyesi tarafından alınan 8 araç da Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü teşkilatına teslim edildi.

Yeni yollar açıldı

Güçlenen makine parkıyla ilçede yeni yollar açan, asfalt serim çalışmalarına hız veren Gebze Belediyesi tarafından 2024 yılında 140 kilometre yeni imar yolu açıldı. Gebze’de trafiği rahatlatacak ve daha konforlu hale getirecek çalışmalarını 2024 yılında da sürdüren Gebze Belediyesi ekipleri tarafından yapımı tamamlanan Trafik Eğitim Parkı da hizmete sunuldu.

1326 seyirci kapasiteli stadyumun yanı sıra; 135 araçlık otopark, bay-bayan hakem odaları, antrenör odaları, trafik eğitim alanı, konferans salonu, atölye ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı Trafik Eğitim Parkı’nda binlerce Gebzeli çocuk trafik kurallarını hem teorik hem de uygulamalı olarak öğreniyor. Gebze Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kamyon ve TIR Parkı’nın 3. Etabı da 2024 yılı içerisinde nakliyeci esnafının kullanımına açıldı.

Atıklar bertaraf edildi

Daha temiz bir Gebze için 2024 yılında da 7/24 sahada olan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 118 bin 914 ton evsel atık, 5 bin 866 ton iri hacimli atık ve 13 bin 513 ton moloz atığını bertaraf edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2024 yılında ayrıca 12 bin 71 çocuğa sıfır atık kavramının tanıtılması, gündelik yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, nasıl daha az tüketecekleri ve atıkları farklı şekillerde nasıl değerlendirebilecekleri konularında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yeşil alanlar kazandırıldı

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2024 yılında Gebzelilerin hizmetine sunulan Cumaköy Mesire Alanı yürüyüş yolları, Hobbit evleri, barbekü alanları, çocuk oyun alanları, spor sahaları, ateş çukuru, amfi, mescit, sosyal donatı alanlarıyla vatandaşların gözdesi haline geldi. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 2024 yılında 3 adet yeni nesil konsept park kazandırırken ayrıca; 3 bin çiçek dikimi, 96 bin 976 budama işlemi, 1850 metrekare çim ekimi, bin 900 bitki ekimi, 7 bin 165 ağaç dikimi ve 3 bin 674 metrekare yeşil alan çalışması gerçekleştirildi.

İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldı

Yardıma muhtaç vatandaşların yalnız bırakılmadığı 2024 yılında da Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 6 bin 667 kişiye 6 milyon 261 bin 613 TL gıda kartı desteği, 9 kişiye 84 bin 750 TL nakdi yardım, 22 kişiye 460 bin TL yangın yardımı, 3 kişiye sel yardımı, 17 kişiye 440 bin TL afet yardımı, 3 bin 107 kişiye gıda kolisi yardımı, 1118 öğrenciye 5 milyon 590 bin TL üniversite destek yardımı, 174 kişiye 882 parça giysi yardımı, 36 kişiye medikal malzeme yardımı, 36 kişiye 34 bin 170 TL otobüs bileti yardımı, 73 kişiye 73 tekerlekli sandalye yardımı, 86 kişiye hasta yatağı yardımı, 111 kişiye yakacak odun yardımı, 19 kişiye 40 parça ev eşyası yardımı, 150 kişiye anne-bebek çantası yardımı desteğinde bulunuldu.