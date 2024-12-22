Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Kemal Koçyiğit ve dernek yönetimi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Ziyarete Dernek Başkanı Kemal Koçyiğit’in yanı sıra Başkan Yardımcısı Yakup Uzun, Akif Bal ve Yusuf Özkay, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Altınalan ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Tahir Büyükakın, heyeti sıcak bir şekilde karşıladı ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TRABZON KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Dernek Başkanı Kemal Koçyiğit, Başkan Büyükakın’a derneğin faaliyetleri ve amaçları hakkında detaylı bilgiler sundu. Gebze Trabzonlular Derneği’nin Kocaeli genelinde Trabzon kültürünü ve geleneklerini yaşatmayı amaçladığını belirten Koçyiğit, “Hemşehrilerimiz arasında dayanışmayı artırmak, genç nesillere Trabzon’un değerlerini aktarmak ve kültürümüzü tanıtmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bugüne kadar büyük bir ilgi ve destek gördük. Sizlerin de desteğiyle çalışmalarımızı daha geniş bir çerçevede sürdürmek istiyoruz,” ifadelerini kullandı. Koçyiğit, Başkan Büyükakın’a kabulü için teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN TEŞEKKÜR

Başkan Tahir Büyükakın ise dernek yönetimine ziyaretleri için teşekkür etti. Trabzon’un hem Kocaeli hem de Türkiye genelinde önemli bir kültürel mirasa sahip olduğunu vurgulayan Büyükakın, bu değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için her zaman destek olmaya hazır olduklarını ifade etti. Büyükakın, “Trabzon’un misafirperverliği, kültürel zenginliği ve güçlü bağları Kocaeli’yi de güzelleştiren unsurlar arasında. Sizlerin yaptığı bu çalışmalar bizim için çok kıymetli. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız ve destek olmaktan mutluluk duyarız,” dedi.